Romania: premier Orban sottolinea forte profilo pro-europeo del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orban, come riferisce la nota del governo romeno, "ha menzionato l'impegno delle autorità nazionali ad agire in modo responsabile per affrontare le sfide sempre più complesse a livello internazionale, anche per quanto riguarda la questione dei cambiamenti climatici, e ha ribadito l'interesse del nostro paese a promuovere relazioni aperte ed eque con i partner di tutto il mondo". Il capo dell'esecutivo ha inoltre sottolineato l'importanza speciale accordata dalla Romania agli sviluppi nella regione del Mar Nero e ha parlato degli impegni e il coinvolgimento di Bucarest nei confronti delle reti di connettività in vari settori, come i trasporti, l'energia, le infrastrutture digitali, che contribuiranno non solo allo sviluppo della Romania, ma anche l'attuazione degli obiettivi strategici dell'Ue nei prossimi anni. (Rob)