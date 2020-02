Giustizia: Renzi, su prescrizione non molliamo, cambieremo lodo Conte in Parlamento

- In un lungo messaggio sulla propria pagina Facebook, il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ha rilanciato la battaglia sulla riforma della prescrizione, assicurando che "la posizione del Lodo Conte è incostituzionale secondo i principali esperti. Cercheremo di cambiarla in Parlamento prima che venga bocciata dalla Corte Costituzionale come già avvenuto in settimana alla legge Bonafede. Questa per noi è una battaglia culturale. Non molleremo di un solo centimetro. Il Pd ha scelto di seguire i grillini, noi abbiamo scelto di seguire le persone competenti: avvocati, magistrati, esperti della materia. Questo - sottolinea infine - è il mio ultimo post sulla prescrizione. Adesso che la posizione è chiara, parliamo di tasse, di cantieri, di crisi aziendali".(Rin)