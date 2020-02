Governo: Fornaro (Leu), Italia non ha bisogno di una crisi

- Il Paese ha bisogno di tutto meno che di una crisi di governo. Ne è convinto il capogruppo di Liberi e uguali a Montecitorio, Federico Fornaro, che in una nota sottolinea come si possa "lavorare nei tavoli del programma per rilanciare l'azione del governo in direzione di una maggiore crescita economica e per ridurre le disuguaglianze. Una coalizione collabora e lavora insieme cercando e trovando soluzioni ai problemi. Noi lo abbiamo fatto sulla prescrizione con il cosiddetto 'lodo Conte bis', ci aspettiamo che lo facciano anche le altre forze politiche senza forzature e senza piantare bandierine. Solo così potremo risolvere i tanti problemi che attanagliano il nostro Paese", conclude.(Com)