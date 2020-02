Milano: scritte contro sindaco Sala a mercato Corvetto

- "Beppe Sala Corvetto ti Odia", "Beppe Sala infame tornatene nei quartieri di lusso", "Basta sgomberi" sono alcune delle scritte vergate sui muri del mercato comunale di piazzale Ferrara che hanno accolto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arrivato per l'inaugurazione del primo centro di aggregazione di Lacittàintorno, programma ideato da Fondazione Cariplo per trasformare aree urbane fragili in nuovi luoghi di incontro e sviluppo culturale e sociale. Fuori dalla struttura si sono riuniti una decina di manifestanti dell'area antagonista milanese che hanno esposto lo striscione "Fanno la guerra ai poveri e la chiamano riqualificazione. Basta sgomberi". (Rem)