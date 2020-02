Russia: vendita Sberbank, offerta a investitori di minoranza già da marzo

- Il ministero delle Finanze della Federazione Russa trasferirà già a marzo al Fondo di previdenza nazionale gli utili in eccesso derivanti da petrolio e gas per un importo di 1,2 miliardi di rubli (17,4 milioni di euro) per avviare la transazione volta a riscattare la partecipazione di controllo del governo nella banca Sberbank. È quanto riferisce l'agenzia di stampa russa "Prime", secondo cui è improbabile che il prezzo di offerta sia significativamente superiore alla media corrente di sei mesi. Pertanto, la Banca centrale potrebbe presentare un'offerta agli azionisti di minoranza, come previsto dalla normativa vigente in caso di cambio del proprietario principale, già dal mese di marzo. Il prezzo medio a sei mesi non dovrebbe cambiare in modo significativo rispetto al suo valore attuale di 239 rubli (3,4 euro al cambio attuale) per azione ordinaria. Le quotazioni di mercato ora suggeriscono un premio a questo livello di circa il 6 per cento. Inoltre i rappresentanti della Banca centrale hanno già espresso il parere secondo cui non c'è da aspettarsi un grande volume offerte da parte di investitori minoritari. (segue) (Rum)