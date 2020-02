Russia: vendita Sberbank, offerta a investitori di minoranza già da marzo (2)

- Ieri il governo russo ha definitivamente approvato l'acquisto della partecipazione della Banca centrale in Sberbank. A dare l’annuncio è stato il ministro delle Finanze, Anton Siluanov, al termine della riunione organizzata per discutere emendamenti al bilancio federale per i prossimi due anni tenendo conto della necessità di attuare il messaggio del presidente Vladimir Putin all'Assemblea federale dello scorso gennaio. Siluanov ha in precedenza affermato che i proventi della vendita del un pacchetto della Banca centrale a Sberbank saranno mirati ad attuare gli obiettivi di welfare indicati da Putin nel messaggio annuale. Dei 2.800 miliardi di rubli (40 miliardi di euro) che il governo verserà alla Banca centrale, spendendo parte degli utili del Fondo di previdenza nazionale, 1.600 (23 miliardi di euro) resteranno nelle casse dell’ente regolatore. La restante parte del ricavato, 1.200 miliardi (17 miliardi di euro), sarà versata nel budget federale. (Rum)