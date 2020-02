Albania: lunedì conferenza internazionale donatori per ricostruzione post terremoto

- Si terrà lunedì la conferenza internazionale dei donatori per sostenere gli sforzi di ricostruzione in Albania dopo il terremoto che ha colpito il paese il 26 novembre 2019. Organizzata dall'Unione europea, e ospitata dalla Commissione, la conferenza riunirà l'Ue e i suoi Stati membri, i partner dei Balcani occidentali, i rappresentanti di altri paesi, nonché di organizzazioni internazionali e la società civile. I lavori verranno aperti alle 14.30 dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, insieme al primo ministro albanese, Edi Rama, e al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. A ciò seguiranno prima una presentazione da parte del commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, della risposta iniziale all'emergenza e poi la "Valutazione dei bisogni post-disastro", effettuata dall'Ue, dalle Nazioni Unite, dalla Banca mondiale e dal governo albanese, come base per gli sforzi di ricostruzione. Il commissario per il vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi, aprirà e chiuderà la sessione di lavori relativa all'impegno, che inizierà alle 16.30.(Beb)