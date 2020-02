Milano: oggi in piazza Castello il Camper della Polizia contro violenza di genere

- Oggi 14 febbraio 2020, giorno di San Valentino, dalle ore 08 alle ore 14, il “Camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere sarà presente in piazza Castello, per offrire alle vittime il supporto di un’equipe di operatori specializzati e per far conoscere le iniziative intraprese dalla Polizia per contrastare il fenomeno. I cittadini potranno incontrare, all’interno di un Camper e di un gazebo informativo, i poliziotti della Divisione Anticrimine che distribuiranno materiale informativo tipo brochure. Accanto a loro ci saranno anche: un medico, uno psicologo dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato, gli agenti della Sezione “Reati contro la persona” della Squadra Mobile, i referenti dei Servizi Sociali del Comune di Milano e del Centro Soccorso Violenza Sessuale e Domestica. Il “Progetto CAMPER” è stato sviluppato dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato per favorire l’emersione del fenomeno della violenza di genere, offrendo alle vittime il supporto di un’equipe di operatori specializzati presenti all’interno del camper. (com)