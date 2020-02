Difesa: Russia-Vietnam, commissione intergovernativa si riunirà nel corso dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione intergovernativa russo-vietnamita per la cooperazione bilaterale in materia di difesa si riunirà a Mosca nel corso di quest’anno. Lo ha dichiarato l’ambasciatore russo in Vietnam, Konstantin Vnukov, durante un’intervista con l’agenzia di stampa “Sputnik”, aggiungendo che la data esatta della riunione deve ancora essere concordata. “Durante il nostro ultimo incontro abbiamo avuto una discussione molto costruttiva sul futuro della cooperazione bilaterale in materia di difesa, e stiamo organizzando una nuova riunione”, ha detto l’ambasciatore, aggiungendo che “da molto tempo Russia e Vietnam collaborano per garantire la stabilità e la sicurezza della regione”. (Rum)