Colombia: governo presenta a Guaidò richiesta estradizione ex parlamentare Merlano dal Venezuela (2)

- La scorsa settimana era stata la Corte suprema di giustizia colombiana a chiedere l’estradizione dal Venezuela dell’ex parlamentare, affinché sconti in Colombia la pena a 15 anni di carcere a cui è stata condannata per corruzione elettorale. “L’obiettivo è che il presidente Guaidó prenda tutte le misure che consentano alla signora Merlano di tornare in territorio colombiano, rispondere ai suoi crimini e scontare la sentenza che le è stata inflitta", ha dichiarato Blum, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Espectador”. (segue) (Mec)