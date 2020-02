Colombia: governo presenta a Guaidò richiesta estradizione ex parlamentare Merlano dal Venezuela (4)

- Il governo venezuelano è vittima di una "specie di schizofrenia", ha detto Duque riportando a Caracas la responsabilità della chiusura dei rapporti diplomatici e accusando Maduro di voler evadere le sue responsabilità nella consegna di Aida Merlano. "La cosa necessaria è che Aida Merlano sia riportata in Colombia, perché sia sottoposta alla giustizia. È una delinquente e i colombiani attendono che arrivi nel nostro paese per essere giudicata e sanzionata, come dovuto, per i reati che ha commesso", ha aggiunto Duque. (segue) (Mec)