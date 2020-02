Slovacchia: ministro Trasporti dubbioso su abolizione vignette autostradali

- Il ministro dei Trasporti slovacco, Arpad Ersek, non è d'accordo con la proposta di abolire le vignette autostradali e al contrario vorrebbe aumentarne il costo, giacché è rimasto bloccato per anni. Lo comunica l'agenzia di stampa "Tasr". Ersek mette in guardia sul fatto che l'abolizione provocherà perdite importanti di risorse utili alla manutenzione e costruzione della rete autostradale. "Vorrei che aumentassero perché non ci sono stati incrementi in materia per ben 11 anni", ha spiegato il ministro, ricordando che alcune autostrade sono cofinanziate dal bilancio statale, e quindi il ministro delle Finanze Ladislav Kamenicky avrà bisogno di sottrarre risorse ad altri dicasteri per colmare le perdite. L'esecutivo slovacco ha approvato una mozione in merito mercoledì e la proposta di abolizione delle vignette sarà discussa nella seduta straordinaria del Consiglio nazionale convocata per martedì prossimo. Il presidente del parlamento, Andrej Danko, è sponsor della proposta e ha posto la sua messa all'ordine del giorno quale condizione per sostenere la convocazione straordinaria della seduta. (Vap)