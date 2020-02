Infrastrutture: concluso nuovo round negoziati diga Gerd, accordo finale previsto entro febbraio

- I ministri degli Esteri e delle Risorse idriche di Egitto, Etiopia e Sudan hanno concluso a Washington il nuovo round di colloqui sul funzionamento e il riempimento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) senza ancora raggiungere un accordo finale. È quanto reso noto dal ministero degli Esteri del Cairo in un comunicato, secondo cui l’accordo finale dovrebbe essere siglato entro la fine di febbraio, come stabilito in precedenza. “La parte statunitense – che partecipa ai colloqui in qualità di osservatore – ha annunciato che redigerà, in collaborazione con la Banca mondiale, la bozza dell’accordo nella sua forma definitiva e offrirà ai tre paesi un riesame entro i prossimi giorni per firmarlo entro la fine del mese in corso”, si legge nella nota. Nel corso dell’ultima riunione, che si è conclusa ieri sera alla presenza del segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin e del presidente della Banca mondiale Jim Yong Kim, le parti hanno discusso sui punti ancora in sospeso, in particolare per quanto riguarda le fasi del processo di riempimento della diga e le procedure per far fronte ai periodi di siccità che potrebbero aver luogo in coincidenza con il riempimento, e hanno concordato un meccanismo di coordinamento. (segue) (Res)