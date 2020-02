India-Portogallo: Modi incontra Sousa, annunciati sette protocolli d’intesa

- Il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, giunto ieri in India per una visita di Stato, su invito dell’omologo indiano, Ram Nath Kovind, ha ricevuto oggi un’accoglienza d’onore a Rashtrapati Bhavan, il palazzo presidenziale, dove tornerà in serata per un ricevimento. Sousa ha sottolineato che si tratta della prima visita di un presidente portoghese da tredici anni e che i due paesi – l’India che è ormai una superpotenza e il Portogallo che è un ponte tra oceani e culture – dovrebbero collaborare a livello multilaterale nella lotta ai cambiamenti climatici e nella promozione della pace e dei diritti umani. Il presidente del Portogallo si è poi recato al Raj Ghat, il memoriale dedicato al Mahatma Gandhi, e a Hyderabad House, la sede riservata agli incontri con i dignitari stranieri, per i colloqui col primo ministro indiano, Narendra Modi, e tra le rispettive delegazioni. I due leader hanno parlato dell’approfondimento delle relazioni bilaterali in vari settori, tra i quali il commercio e gli investimenti. (segue) (Inn)