India-Portogallo: Modi incontra Sousa, annunciati sette protocolli d’intesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervistato dal quotidiano “The Times of India”, Sousa ha dichiarato che la sua visita, a breve distanza da quella di dicembre del primo ministro Antonio Costa, riflette “le eccellenti relazioni politiche tra i due paesi e popoli”, basate su legami storici che datano da cinque secoli, ovvero dalla colonizzazione di Goa. L’obiettivo di Lisbona è costruire “una moderna relazione” che sfrutti le grandi opportunità esistenti. Sousa ha auspicato che la visita contribuisca a intensificare i contatti tra gli imprenditori; a questo scopo è stato organizzato un forum d’impresa a Mumbai. “Quando il Portogallo assumerà la presidenza del Consiglio dell’Unione europea nel primo semestre del 2021 sono certo, come il governo portoghese ha già chiarito, che le relazioni Ue-India saranno in cima all’agenda”, ha annunciato Sousa. (segue) (Inn)