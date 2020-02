Mozambico: ministero Esteri russo smenisce presenza di contractor nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo ha smentito tutte le indiscrezioni diffuse dalla stampa internazionali negli ultimi giorni riguardo la presenza di contractor russi in Mozambico. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” il direttore del dipartimento per l’Africa del dicastero russo, Andrei Kemarskij. “Le notizie in questione sono false: al momento non ci sono contractor russi in Mozambico”, ha detto. Lo scorso ottobre il quotidiano “Carta de Mocambique” aveva riportato la notizia dell’uccisione di cinque cittadini della Federazione Russa nelle regioni settentrionali del paese africano: a seguito della vicenda, una serie di media internazionali aveva ventilato la possibilità che si trattasse di contractor. (Rum)