Coronavirus: banche investimento globali, impatto economico sarà nel primo trimestre

- Le banche di investimento globali ritengono che l'impatto del coronavirus sull'economia cinese sarà in gran parte nel primo trimestre del 2020, se l'epidemia rimarrà contenuta entro la fine del trimestre. Goldman Sachs ha osservato che le epidemie virali passate hanno provocato brevi e bruschi shock alla produzione economica e che la tipica fase di rallentamento è durata uno-tre mesi e ha ridotto di un quarto la crescita del prodotto interno lordo annuale nei paesi più colpiti. L'istituto bancario statunitense ha ridotto le previsioni di crescita del Pil reale cinese del primo trimestre al quattro per cento su base annua (dal 5,6 per cento previsto in precedenza) e ha aggiunto che un focolaio più prolungato potrebbe ridurre la crescita dell'intero 2020 al cinque per cento o addirittura al di sotto. (segue) (Cip)