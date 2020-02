Coronavirus: banche investimento globali, impatto economico sarà nel primo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ubs invece prevede che il prodotto interno lordo reale della Cina si espanderà del 5,4 per cento nel 2020, con un leggero calo rispetto alla previsione precedente del sei per cento. La banca ritiene che lo shock per la crescita della Cina si dimostrerà "di breve durata" partendo dal presupposto che il Covid-19 sarà messo sotto controllo entro la fine del primo trimestre. Deutsche Bank condivide l'opinione secondo cui l'impatto sarà ampiamente concentrato nel primo trimestre, supponendo che l'epidemia sarà presto contenuta. China International Capital Corporation Limited (Cicc) – una delle principali società di investimento bancario cinese – mette in guardia da "colpi di coda" come la mutazione del virus o un "focolaio secondario" che può portare a un impatto a lungo termine. (segue) (Cip)