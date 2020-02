Coronavirus: banche investimento globali, impatto economico sarà nel primo trimestre (3)

- Secondo la società di investimento globale Kkr, l'impatto sulla Cina dipenderà in primo luogo da quanto efficacemente sarà contenuto il contagio e in secondo luogo da quanto tempo durerà l'epidemia. Kkr ha dichiarato in un rapporto del 4 febbraio scorso che le azioni decisive adottate per controllare la diffusione del virus suggeriscono che "l'impatto economico potrebbe superare quello della Sars", la Sindrome respiratoria acuta grave. Gli analisti in generale hanno osservato che la provincia dell'Hubei rappresenta solo il quattro percento del Pil cinese, mentre la sua capitale, Wuhan, l'1,5 per cento. Durante l'epidemia di Sars del 2002-2003, gli epicentri di Pechino e Guangdong costituivano una quota maggiore, pari al 15 per cento del prodotto interno lordo nazionale. (segue) (Cip)