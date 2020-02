Coronavirus: banche investimento globali, impatto economico sarà nel primo trimestre (4)

- Tuttavia, Kkr ha sottolineato che la Cina oggi è diversa dalla Cina di 20 anni fa e ritiene che l'impatto sui consumi e sui servizi sarà maggiore. Durante la Sars il tasso di penetrazione delle vendite online in Cina era pari a zero. Il tasso di penetrazione di oggi è al 19 per cento. Viaggi e turismo hanno contribuito allo zero per cento del Pil cinese nel 2002-2003, ma nel periodo 2019-2020 il settore si è aggiudicato un quattro per cento. Allo stesso modo, i servizi e le vendite al dettaglio in percentuale del Pil sono aumentati nello stesso periodo. Inoltre, l'economia globale e i mercati dei capitali globali sono molto più intrecciati con la Cina di oggi. E la Cina è ora una componente più grande dei mercati dei capitali". (segue) (Cip)