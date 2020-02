Coronavirus: banche investimento globali, impatto economico sarà nel primo trimestre (5)

- Come sottolinea State Street Global Advisors, uno dei maggiori gestori patrimoniali del mondo, la quota della Cina nell'economia globale è oggi quattro volte superiore, essendo passata da poco più del quattro per cento nel 2003 a oltre il 16 per cento attuale. Le forti misure di contenimento adottate dalle autorità cinesi e la proattiva risposta globale significano che questi importanti settori dei servizi e dei consumi saranno colpiti direttamente. "A parità di condizioni, dovremmo quindi prevedere che il colpo alla crescita cinese e regionale da questo episodio sarà più grave che durante la Sars", si legge in una nota del 7 febbraio. (segue) (Cip)