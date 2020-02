Coronavirus: banche investimento globali, impatto economico sarà nel primo trimestre (6)

- Ubs Asset Management, infine, ha affermato che l'epidemia di coronavirus dovrebbe accelerare il passaggio da offline a online in diverse aziende. Quindi, le aziende che hanno una significativa presenza online dovrebbero trarre vantaggio dalla situazione a lungo termine, ha dichiarato la banca in una nota. Ubs ha anche riconosciuto che rimane difficile prevedere la traiettoria dell'epidemia di coronavirus ma ha osservato che "le autorità cinesi sono molto più preparate e gestiscono in modo proattivo la situazione". (Cip)