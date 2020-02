Governo: Conte, amo il Sud, dalla Calabria oggi apriamo cantiere di Italia di domani

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia su Facebook di essere "in viaggio verso la Calabria per presentare il Piano Sud 2030" e nella giornata dedicata agli innamorati aggiunge: "Oggi è il giorno in cui si celebra l'amore. Io amo l'Italia, io amo il suo Sud. In pochi hanno cantato questo sentimento come Rino Gaetano, che aveva origini calabresi. Nel Piano - spiega - ci sono investimenti, infrastrutture, nuove opportunità per i giovani, troppo spesso costretti ad abbandonare la loro terra e i loro affetti". Il premier quindi prosegue: "E' in Calabria che oggi apriamo il cantiere dell’Italia di domani. Con tutte le persone che hanno idee chiare e forti, e amano il proprio paese. Se riparte il Sud riparte l'Italia". (Rin)