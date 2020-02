Usa: Pompeo inizia domani tour in Africa e Golfo

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, sarà in visita in Senegal, Angola, Etiopia, Arabia Saudita e Oman a partire da domani, 15 febbraio, fino al 22 febbraio. Il tour di Pompeo, si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa, inizierà domani sera al termine della sua partecipazione alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove interverrà e avrà dei colloqui bilaterali con diversi omologhi per discutere delle priorità nelle politiche di sicurezza. Dopo Monaco, Pompeo si recherà a Dakar, in Senegal, dove resterà dal 15 al 16 febbraio e incontrerà il presidente Macky Sall e il ministro degli Esteri, Amadou Ba, per discutere di come approfondire la partnership economica e di sicurezza. Successivamente, il 17 febbraio, il segretario di Stato Usa si recherà a Luanda, in Angola, dove incontrerà il presidente Joao Lourenco e il ministro degli Esteri, Manuel Augusto, per riaffermare il sostegno degli Stati Uniti agli sforzi anti-corruzione e di democratizzazione dell'Angola. A Luanda, Pompeo incontrerà inoltre le parti economiche e la comunità imprenditoriale per discutere della lotta alla corruzione e delle crescenti opportunità commerciali e di investimento bilaterali. (segue) (Was)