Imprese: coronavirus, dal 28 gennaio Trip.com cancella gratuitamente prenotazioni legate a Wuhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 28 gennaio l'agenzia di viaggi online cinese Trip.com ha esteso le sue disposizioni di cancellazione gratuita dalle prenotazioni di tutta la Cina continentale legate a Wuhan, città focolaio dell'epidemia da coronavirus. La sicurezza dei viaggiatori è la nostra massima priorità, scrive la compagnia in una nota sul proprio sito web. Attualmente Trip.com ha deciso di offrire ai clienti le seguenti disposizioni di cancellazione. Tutti i biglietti aerei per i viaggi nazionali all'interno della Cina continentale effettuati prima della mezzanotte del 28 gennaio con orario di imbarco successivo, possono essere annullati gratuitamente. Tutti i biglietti del treno per i viaggi all'interno della Cina continentale acquistati prima della mezzanotte del 6 febbraio possono essere annullati gratuitamente. (segue) (Cip)