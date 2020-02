Imprese: coronavirus, dal 28 gennaio Trip.com cancella gratuitamente prenotazioni legate a Wuhan (2)

- Tutte le prenotazioni di hotel della Cina continentale con check-in inutilizzati e non scaduti effettuati prima della mezzanotte del 28 gennaio per i soggiorni tra il 22 gennaio e il 29 febbraio 2020, possono essere cancellate gratuitamente. Tutti i servizi di noleggio auto della Cina continentale prenotati prima della mezzanotte del 24 gennaio 2020 per l'uso tra il 23 gennaio e l'8 febbraio possono essere cancellati gratuitamente. Tutti i biglietti di autobus della Cina continentale e le prenotazioni dei traghetti effettuate prima della mezzanotte del 28 gennaio per l'uso tra il 23 gennaio e il 29 febbraio possono essere cancellate gratuitamente. Tutte le prenotazioni di trasferimenti aeroportuali della Cina continentale per l'uso dal 3 al 29 febbraio possono essere annullate gratuitamente se inoltrate almeno 24 ore prima della data di partenza. (segue) (Cip)