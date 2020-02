Imprese: coronavirus, dal 28 gennaio Trip.com cancella gratuitamente prenotazioni legate a Wuhan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i tour della Cina continentale e i biglietti per le attrazioni effettuati prima della mezzanotte del 24 gennaio per l'uso prima della mezzanotte del 31 marzo possono essere annullati gratuitamente se applicati almeno 24 ore prima della data di partenza. Con particolare attenzione ai clienti con diagnosi di infezione da coronavirus o messi in quarantena, Trip.com coprirà i costi di cancellazione per tutti i prodotti acquistati sul sito. La compagnia sottolinea che, a causa dell'elevato volume di richieste, i clienti sono pregati di prendere in considerazione di effettuare cancellazioni e modifiche di itinerario tramite l'app Trip.com. La compagnia ha poi garantito che continuerà a monitorare la situazione per la sicurezza di tutti i viaggiatori. Esorta poi questi ultimi a rimanere vigili in ogni momento e ad adottare tutte le misure precauzionali necessarie per la loro salute e il benessere degli altri, e seguire soprattutto il consiglio delle autorità competenti. (Cip)