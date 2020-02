Giochi: Lottomatica, sostanziale equilibrio nella sfida fra Lazio e Inter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida di domenica sera allo stadio Olimpico di Roma tra la Lazio e l’Inter è il "match clou" della 24ma giornata. Una sfida per la corsa allo scudetto che parallelamente vedrà impegnata anche la Juventus, data a 1,18, superfavorita in casa contro il Brescia, dato a 15. Nelle quote Better la Lazio è leggermente avanti, i capitolini sono quotati a 2,40 per la vittoria, i neroazzurri a 2,80, la divisione della posta in palio è a 3,65. Per chi opta per una partita combattuta ed equilibrata sono interessanti le quote dell’Under 2,5 a 2,15 e Nogol a 2,30. Per chi sceglie di giocare sul risultato esatto, legato alla cabala e ai ricorsi storici, ci sono tante opzioni. Per esempio lo stesso risultato dell’andata con la vittoria dell’Inter per 1-0 con Better vale 10 volte la posta come anche l’1-0 per la Lazio. Nelle ultime tre sfide interne la Lazio ha sempre perso: "29 ottobre 2018 per 0-3", risultato che oggi è quotato a 30,00; "20 maggio 2018 per 2-3", la partita che ha sancito la qualificazione dell’Inter in Champions e della Lazio in Europa League, oggi è quotato a 25,00; "21 maggio 2017 per 1-3" che oggi è quotato a 20. (segue) (Com)