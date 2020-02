Giochi: Lottomatica, sostanziale equilibrio nella sfida fra Lazio e Inter (2)

- L’ultimo successo dei biancocelesti risale al 1 maggio 2016 per 2-0 e la quota ora per lo stesso risultato è a 12. Il fatidico "5 maggio 2001" con la Lazio che si impose per 4-2 sull’Inter, così da decretare la fine dei sogni scudetto per i neroazzurri e la vittoria del tricolore per la Juventus, oggi è quotato a 55. Nella stagione dell’ultimo scudetto della Lazio, 1999-2000, la partita terminò 2-2: in lavagna Better la quota oggi vale 11 volte la posta. Nella stagione del primo scudetto dei capitolini, 1973-74, cioè la squadra di Chinaglia e Maestrelli, all’Olimpico il 25 novembre 1973 terminò 1-1, stesso finale ora è quotato a 6,50. Gli appassionati sportivi potranno trovare su www.better.it e nelle ricevitorie Better le quote di tutte le tipologie di giocata per questa partita, per tutte le altre sfide della 24ma giornata di "Serie A" e per i vari campionati nazionali e internazionali. (Com)