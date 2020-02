Quirinale: domenica alle 16 cambio Guardia d'onore e concerto banda Aeronautica militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 16 febbraio 2020 alle ore 16 si terrà il tradizionale cambio della Guardia d'onore al palazzo del Quirinale, al termine del quale - riferisce una nota della presidenza della Repubblica - la banda dell'Aeronautica militare eseguirà un concerto di cui si indica il programma: C. Doppel: Britannia; C. Walter: Neige d'Avril; J.P. Sousa: The Thunderer; L. Clark: Cartoon Symphony; A. Di Miniello: Marcia d'ordinanza AM.(Com)