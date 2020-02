Russia: Putin, annunciato inizio preparativi per voto su modifiche costituzionali

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha annunciato ufficialmente l’inizio dei preparativi per il voto popolare sugli emendamenti alla Costituzione del paese. Lo si apprende dal testo del decreto pubblicato oggi sul portale del governo per le informazioni legali, stando al quale dell’organizzazione del processo si occuperà la Commissione elettorale centrale (Cec). “Il budget necessario per preparare il processo di voto può essere paragonabile ai costi per l’organizzazione delle ultime elezioni presidenziali”, ha detto ieri la presidente della Commissione, Ella Pamfilova, aggiungendo che “anche se il voto si svolgerà in forma abbreviata, senza passaggi come la raccolta delle firme o la registrazione dei candidati, si dovrà comunque tenere conto della necessità di far comprendere al meglio tutti gli emendamenti ai cittadini”. L’annuncio del capo dello Stato arriva poco dopo la sua riunione di ieri con il gruppo di lavoro incaricato di preparare le modifiche costituzionali: durante l’incontro è stato confermato che la votazione si svolgerà durante una giornata feriale, che verrà dichiarata festiva in via eccezionale. (Rum)