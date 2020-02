Criminalità: con Diabolik lavoravano per pax clan, arrestati un Casamonica e un avvocato (2)

- La pace da imporre sul litorale si inseriva in un momento storico particolarmente complesso per il clan Spada, si trovavano in carcere infatti due dei vertici, Ottavio Spada detto Marco e Roberto Spada, quest’ultimo ammanettato dopo l’aggressione al giornalista Daniele Piervincenzi. Contemporaneamente in quel periodo il capo indiscusso della consorteria, Carmine Spada detto Romoletto era sottoposto a limitazioni della libertà, e numerosi sodali del clan Fasciani, federati agli Spada, si trovavano in carcere da anni. In virtù del momento di difficoltà del clan Spada, l’organizzazione riconducibile al “Barboncino” aveva intenzione di riprendersi Ostia con atti di forza e di alto impatto sulla cittadinanza: in appena tre giorni infatti erano stati gambizzati Alessandro Bruno e Alessio Ferreri, quest’ultimo fratello di Fabrizio, cognato del detenuto Ottavio Spada (il 23 novembre 2017); esplosi colpi di arma da fuoco sia contro la vetrina del bar “Music” di piazza Gasparri a Ostia, nella disponibilità di Roberto Spada, sia in via Forni verso la porta di casa di Silvano Spada, nipote di Romoletto e di Roberto Spada (il 25 novembre 2017). (Rer)