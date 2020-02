Vitalizi: Casellati a "Il Messaggero", i commissari del Senato ora valutino se lasciare

- Maria Elisabetta Alberti Casellati respinge le polemiche sui vitalizi e sui presunti conflitti d'interessi dei membri della commissione chiamata a giudicare sui ricorsi degli ex parlamentari. E alla vigilia della manifestazione M5s avverte: alla Camera la situazione non è diversa. Ciò premesso, e pur respingendo le accuse di conflitto d'interessi, essendosi nel frattempo dimessi i supplenti della commissione contenziosa di palazzo Madama, invita in una intervista a "Il Messaggero" a "una riflessione da parte di tutti gli altri componenti della commissione contenziosa contribuirebbe a spazzare via qualsiasi dubbio sulla sua terzietà". (segue) (Rin)