Vitalizi: Casellati a "Il Messaggero", i commissari del Senato ora valutino se lasciare (2)

- La giustizia è tornata ad essere un tema centrale del dibattito politico. Il tema dello stop alla prescrizione ha spaccato la maggioranza. "Sulla prescrizione credo che occorra riflettere con molta cautela. E' fondamentale valutare come le nuove norme si possano conciliare con il principio costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata. Il tema, infatti, va a incidere direttamente sulle garanzie costituzionali e i diritti della persona che di certo non può essere imputata a vita. Così come è certo che l'ordinamento penale si gioverebbe più di una riforma organica, sistematica e strutturale che di interventi settoriali". Il voto sull'autorizzazione a procedere chiesta per Salvini dal Tribunale dei ministri sul caso Gregoretti ha infiammato l'aula. "E' stato sicuramente un dibattito interessante. Al di là del merito, sono stati affrontati temi molto significativi sul piano istituzionale che hanno riguardato in particolare il principio dell'indipendenza della politica dal potere giudiziario". (segue) (Rin)