Vitalizi: Casellati a "Il Messaggero", i commissari del Senato ora valutino se lasciare (3)

- La prossima settimana al Senato si preannunciano nuove tensioni sui vitalizi, visto che la commissione contenziosa sarà chiamata a decidere sui ricorsi degli ex parlamentari contro i tagli. M5s accusa il presidente Caliendo di essere in conflitto di interessi e domani scenderà in piazza. "L'astensione annunciata dal presidente Caliendo è stato un atto di responsabilità teso a sgombrare il campo da qualsiasi possibile strumentalizzazione politica e a salvaguardare la credibilità dell'istituzione Senato. E a questo punto credo che, dopo le dimissioni dei supplenti, una riflessione da parte di tutti gli altri componenti della commissione contenziosa contribuirebbe a spazzare via qualsiasi dubbio sulla sua terzietà". "Sulla questione va fatta chiarezza - spiega il presidente -. Intanto diciamo che nessun gruppo parlamentare, nessun partito si è espresso contro il taglio dei vitalizi. La commissione contenziosa che deciderà sui ricorsi degli ex parlamentari è un vero e proprio tribunale e come tale ha precise regole. I senatori che ne fanno parte sono stati designati a inizio legislatura secondo le indicazioni dei gruppi parlamentari e perciò ben prima dell'approvazione della delibera sui vitalizi. Nessuno ha mai contestato né la nomina dei singoli componenti né la loro compatibilità a decidere sul tema. Visto le recentissime polemiche, sarebbe stato decisamente meglio, come ho detto ripetutamente, che la riforma fosse stata approvata con una legge e non con un atto interno, sia al Senato che alla Camera". (segue) (Rin)