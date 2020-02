Vitalizi: Casellati a "Il Messaggero", i commissari del Senato ora valutino se lasciare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Camera c'è una situazione analoga. "Certo. Le commissioni contenziose sia al Senato che alla Camera sono giudici a tutti gli effetti e le loro decisioni devono essere motivate in punto di diritto e non di opportunità politica. Proprio per questo, poiché la questione non può essere politica, non comprendo come mai le medesime contestazioni sul conflitto di interesse non siano state sollevate anche nei confronti dei componenti del consiglio di giurisdizione della Camera". A fine marzo si terrà il referendum sul taglio dei parlamentari e vi è chi ritiene - e non solo nell'opposizione - che, una volta ricevuta l'approvazione popolare, le attuali Camere sarebbero non più legittime, se non sotto un profilo costituzionale, sotto quello politico. Per cui bisognerebbe tornare a votare, come avvenne dopo il referendum Segni, nel 1992. "La possibilità di sciogliere le Camere è una prerogativa esclusiva del capo dello Stato, una decisione molto delicata che deve necessariamente tener conto di tutte le evoluzioni del quadro politico e parlamentare, a partire dalla tenuta della maggioranza di governo". (segue) (Rin)