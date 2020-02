Vitalizi: Casellati a "Il Messaggero", i commissari del Senato ora valutino se lasciare (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di gennaio il Parlamento ha licenziato appena due leggi, di cui una di conversione di un decreto. A dicembre è andata perfino peggio: 4 leggi di ratifica di trattati internazionali e la manovra. Insomma, le tensioni della maggioranza fanno sì che le Camere procedano a rilento. "Ho già detto più volte che la compressione dei tempi con cui le Camere sono costrette a valutare e approvare i provvedimenti dell'esecutivo, ha assunto dimensioni non più tollerabili. Di questo passo rischiamo di trasformare il bicameralismo perfetto in un 'monocameralismo imperfetto e parallelo'. Senatori e deputati vanno rispettati e ascoltati. Per cambiare la rotta non servono necessariamente accorgimenti normativi ma un'intesa istituzionale, un patto etico tra governo e Parlamento fondato sul rispetto dei ruoli e sulla centralità del confronto, sale della democrazia". (segue) (Rin)