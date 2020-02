Vitalizi: Casellati a "Il Messaggero", i commissari del Senato ora valutino se lasciare (6)

- La prossima settimana dovrebbe arrivare finalmente l'elezione delle nuove Authority di Comunicazioni e Privacy: anche in questo caso, le liti nella maggioranza hanno provocato un rinvio senza precedenti. "Con il presidente Fico abbiamo sempre condiviso dei percorsi comuni. Per quanto riguarda le nomine di nostra esclusiva spettanza. abbiamo seguito criteri di trasparenza e meritocrazia nei tempi previsti. Nel caso dell'Agcom e della Privacy abbiamo concordemente sollecitato la calendarizzazione delle nomine che però spettano al Parlamento". Oltre alle tre elezioni suppletive attese tra febbraio e marzo, e oltre al referendum, a fine maggio ci sarà anche una nuova tornata di regionali. Per evitare uno stato di campagna elettorale permanente, sarebbe opportuno tornare a ragionare di election-day. "Ritengo proprio di sì. Senza intaccare l'autonomia delle Regioni credo che si possa razionalmente ipotizzare un ritorno all'election-day per scongiurare gli effetti negativi di una costante competizione politica", ha concluso la Casellati. (Rin)