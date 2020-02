Iran: laeder riformista Tajzadeh a "La Stampa", i Pasdaran vogliono il potere assoluto

- Mostafa Tajzadeh è uno dei riformisti storici iraniani. Dai primi giorni dell'Onda verde ha pagato le sue scelte con sette anni a Evin, il famigerato carcere dei prigionieri politici, chiamato a Teheran 'l'università dei dissidenti'. Sessantatre anni, ex consigliere del primo presidente riformista Khatami, vice ministro, giornalista. E' escluso dalla politica attiva, come Khatami a cui è impedito di parlare e i due leader del 2009, Mir Hussein Mousavi e Medhi Karroubi, ancora agli arresti domiciliari. Nel clima di intimidazione dei giornalisti e degli oppositori che circonda le imminenti elezioni politiche, accetta coraggiosamente di parlare con "La Stampa" nella sua casa ai piedi delle montagne innevate, nel Nordest della capitale. Nell'Iran del dopo Soleimani, gli spazi di libertà si stanno restringendo ulteriormente. "Sì, ma non credo che sia una causa diretta del martirio del generale Soleimani. La sua morte ha creato le condizioni ideali per una stretta ma era tutto già nei piani. Stanno preparando la successione alla Guida suprema Khamenei e vogliono tutto nelle loro mani, nessuna interferenza. Mai una guerra è stata più vicina e loro sfruttano la paura e le ansie della gente". (segue) (Res)