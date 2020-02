Iran: laeder riformista Tajzadeh a "La Stampa", i Pasdaran vogliono il potere assoluto (2)

- Il governo Rohani secondo molta gente è pessimo. "Bisogna ringraziare Trump, è lui che ha minato il governo di Rohani e la fiducia della popolazione. Prima, circa l'80 per cento della gente era a favore dell'accordo nucleare, adesso si è scesi alla metà. L'America ci ha traditi, l'embargo ha danneggiato chi cercava una politica di conciliazione. Nel periodo di Obama eravamo pronti a discutere tutto, nonostante la Guida suprema fosse contraria. Ora i nostri oppositori dicono che abbiamo concesso troppo e non abbiamo ottenuto niente". Dopo l'esclusione di molti riformisti dalle vicine elezioni il movimento, potrebbe sparire. "Abbiamo visto periodi peggiori, nel secondo mandato di Ahmadinejad per esempio. Siamo sempre presenti nella società. Fino a qualche tempo fa ci zittivano chiudendo i nostri giornali, ma oggi i social media ci permettono di restare a contatto con la gente. Se i conservatori prenderanno il parlamento, vorrà dire che tra un anno tutto andrà peggio e anche i loro elettori se ne accorgeranno". Quanto all'individuazione di un candidato popolare per il voto presidenziale del prossimo anno, "ci abbiamo pensato, ma non posso fare nomi. In ogni caso è prematuro parlarne, vediamo che cosa succede adesso in parlamento". (segue) (Res)