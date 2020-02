Roma: Salvini, dopo Marino e Raggi serve squadra all'altezza

- Ancora nessuna indiscrezione sul candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni a Roma. Nel corso di un'intervista a "Radio 24" il leader della Lega, Matteo Salvini, non ha voluto dare indicazioni limitandosi a dire che per la Capitale "l'importante è che dopo Marino e la Raggi ci sia una squadra all'altezza in Comune. Io delle idee le ho però per rispetto, visto che siamo una squadra, un'alleanza, non vengo a dirle in radio prima di averle condivise. Però siamo pronti".(Rin)