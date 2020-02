Viabilità Roma: traffico su Tiburtina, Cassia Veientana e Gra altezza Appia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È chiusa la strada statale Tiburtina tra via Marco Simone e via Casal Bianco nei due sensi di marcia, a causa di un incidente. Sul posto sono presenti le deviazioni per gli automobilisti in transito. Al momento ci sono code da via Tenuta del Cavaliere in direzione di Roma e il traffico è congestionato in tutta la zona. Sulla strada statale Cassia Veientana, a causa di un allagamento tra Formello e Castel De Ceveri, ci sono code all'altezza del km 7,9. Sulla carreggiata esterna del Grande raccordo anulare dalla Roma-Fiumicino all'Appia ci sono code e traffico intenso a causa di un incidente. È quanto comunica Astral infomobilità.(Rer)