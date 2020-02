Terrorismo: Russia, arrestato uomo accusato di finanziare le attività dello Stato islamico

- È stato arrestato nella regione di Mosca un uomo accusato di essere un finanziatore dello Stato Islamico (Is). Lo ha riferito il Servizio per la sicurezza federale russo (Fsb), secondo cui l’individuo in questione avrebbe raccolto oltre 25 milioni di rubli (3,94 milioni di dollari) per finanziare le attività del gruppo terroristico. "Abbiamo sradicato l'attività di un membro di una cellula sotto copertura che ha raccolto e inviato fondi per all'Is", si legge in un comunicato stampa. Nei confronti dell’uomo arrestato è stato aperto un procedimento penale per fiancheggiamento e finanziamento a gruppi terroristici. (Rum)