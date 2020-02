Difesa: Russia, completati i testi di un nuovo modello di siluro avanzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corporazione russa per i missili tattici ha completato i test di un nuovo modello di siluro avanzato e di una bomba di profondità guidata da 250 chilogrammi. Lo ha detto Boris Obnosov, direttore generale del produttore di armamenti, nel corso di un briefing con la stampa. Obsonov ha ricordato che la società ha consegnato alle forze armate russe il missile da crociera supersonico anticarro Oniks nel 2019, rifornendo anche i Distretti militari in tutto il paese con i sistemi missilistici mobili di difesa costiera. Secondo Obnosov, la Corporazione russa collabora efficacemente con Sukhoi, coordinando i programmi per equipaggiare il caccia Su-57 "quasi ogni mese".(Rum)