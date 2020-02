Energia: Libia, a gennaio entrate petrolifere diminuite del 19 per cento rispetto al mese precedente

- La compagnia petrolifera libica National Oil Corporation (Noc) ha annunciato un calo del 19 per cento delle entrate petrolifere nel mese di gennaio rispetto a dicembre 2019. In una nota, la Noc ha sottolineato che i ricavi di gennaio 2020 sono ammontati a circa 1,77 miliardi di dollari, registrando un calo di circa 418 milioni di dollari rispetto a dicembre 2019. Il dato è in aumento di circa 167 milioni di dollari di dollari rispetto al gennaio dello scorso anno. I ricavi della Noc provengono principalmente dalle vendite di gas naturale, petrolio greggio e vari derivati del petrolio, oltre a tasse e royalties ottenute dai contratti di concessione. (Lit)