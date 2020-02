Libia: ministro Bashaga, guerra non finirà fino alla morte di Haftar

- Il ministro degli interni del Governo di accordo nazionale libico, Fathi Bashaga, ha affermato che la guerra in Libia "non si concluderà fino alla morte di Khalifa Haftar". In un’intervista rilasciata alla stampa britannica, Bashaga ha chiesto all'Europa di sostenere il Gna nella sua guerra contro l'Esercito nazionale libico (Lna), indicando che una soluzione militare in Libia "non porrà fine alla crisi. “Ciò di cui la Libia ha bisogno sono soluzioni politiche che sono inevitabili". (Lit)