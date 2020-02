Nepal: anno del turismo, al via l’Himalayan Outdoor Festival (2)

- Il quotidiano “The Kathmandu Post” ha segnalato al riguardo un problema nei permessi. La località, infatti, si trova all’interno del Parco nazionale Sagarmatha, che è riconosciuto come Patrimonio dell’umanità dall’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Per organizzare iniziative al suo interno occorre l’autorizzazione del ministero delle Foreste e dell’ambiente. Gli organizzatori hanno riferito di essere stati autorizzati dalla municipalità di Khumbu Pasang Lhamu e di aver pagato delle royalty al Parco. La municipalità sostiene di non essere stata informata. Il Parco ha precisato che le partite sono permesse ma che non è stato autorizzato il volo di droni. (segue) (Inn)