Nepal: anno del turismo, al via l’Himalayan Outdoor Festival (4)

- La campagna Visit Nepal 2020 è stata inaugurata a Capodanno. L’obiettivo è attrarre due milioni di turisti internazionali, quasi il doppio rispetto al 2019 (1,17 milioni). Il progetto vede coinvolti, oltre al ministero della Cultura, del turismo e dell’aviazione civile (Moctca), il Consiglio del turismo del Nepal (Ntb) e si avvale della collaborazione del settore privato; è stato istituito un comitato coordinato dall’imprenditore Suraj Vaidya. La campagna, il cui slogan è “L’esperienza della vita”, punta a promuovere venti nuove destinazioni turistiche e il marketing digitale. Saranno organizzate missioni di vendita in Cina e in diversi paesi europei. Sono previsti, inoltre, programmi di formazione per gli addetti del settore ricettivo. La capitale Katmandu e altre due città, Lalitpur e Bhaktapur, lanceranno un’iniziativa dedicata alla vita notturna. (segue) (Inn)