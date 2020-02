Infrastrutture: Ucraina, Dp World acquisirà maggioranza quote del terminal container nel porto di Yuzhny

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operatore portuale emiratino Dp World ha deciso di acquisire il 51 per cento delle quote del terminal di container del porto di Yuzhny, in Ucraina. L’acquisto delle quote è soggetto ad approvazione, come riferisce l’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. Dp World conta di poter trasformare il porto di Yuzhny, vicino Odessa, in uno dei principali terminali dell’Ucraina grazie alla forza della rete globale della società emiratina. Nel solo 2019 il mercato dei container in Ucraina è cresciuto del 20 per cento. (Res)