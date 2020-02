Coronavirus: Icao prevede riduzione entrate per compagnie aeree di oltre quattro miliardi di dollari

- Il nuovo focolaio di coronavirus potrebbe significare una riduzione di quattro-cinque miliardi di dollari di entrate da parte delle compagnie aeree in tutto il mondo, secondo l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (Icao). L'agenzia delle Nazioni Unite ha riferito che 70 compagnie aeree hanno cancellato tutti i voli internazionali in entrata e in uscita dalla Cina e altre 50 hanno ridotto le loro operazioni. Stime preliminari mostrano che ciò ha comportato una riduzione di quasi 20 milioni di passeggeri rispetto alle aspettative per il primo trimestre del 2020. Tale cifra equivale a potenziali entrate perse fino a cinque miliardi di dollari, ha affermato l'agenzia. Prima della diffusione dell'epidemia, le compagnie aeree avevano pianificato di aumentare la capacità del nove per cento sulle rotte internazionali da e per la Cina per il primo trimestre del 2020 rispetto al 2019. (segue) (Cip)